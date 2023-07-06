Донте Холл останется в «Монако», несмотря на интерес со стороны команд НБА

Центровой «Монако» (25 лет, 206 см) намерен остаться в команде, несмотря на интерес со стороны команд НБА, информирует инсайдер BasketNews Донатас Урбонас.

Ранее сообщалось, что « » и « » заинтересованы в услугах бигмэна.

В активе Холла выступления за «Детройт» и «Бруклин» и «Орландо». Летом 2021 года центровой перебрался в Европу и подписался с « ».

В минувшем сезоне американец набирал в среднем 7,5 очка и 5,5 подбора в 41 встрече .

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

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