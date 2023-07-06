Донте Холл останется в «Монако», несмотря на интерес со стороны команд НБА

Теги Мемфис Портленд Turkish Airlines EuroLeague НБА Монако Донта Холл Баскетбол

Центровой «Монако» Донте Холл (25 лет, 206 см) намерен остаться в команде, несмотря на интерес со стороны команд НБА, информирует инсайдер BasketNews Донатас Урбонас.

Ранее сообщалось, что «Мемфис» и «Портленд» заинтересованы в услугах бигмэна.

В активе Холла выступления за «Детройт» и «Бруклин» и «Орландо». Летом 2021 года центровой перебрался в Европу и подписался с «Монако».

В минувшем сезоне американец набирал в среднем 7,5 очка и 5,5 подбора в 41 встрече Евролиги.

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1 комментарий

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Вадим Дзахоев
Не очень многое знаю об этом игроке, да практически ничего не знаю, но подскажите: он с ростом 206 реально центровой?
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