Деджонте Мюррэй может быть доступен для обмена

Теги возможные переходы Атланта НБА Деджонте Мюррэй Трэй Янг Баскетбол

«Атланта» не исключает возможность обмена разыгрывающего Деджонте Мюррэя.

По данным Action Network, в лиге «ходит множество слухов», что Мюррэй доступен для обмена.

«Учитывая, что прошлым летом они отдали пять пиков за очень хорошего друга Трэя Янга, я немного скептически отношусь к этим слухам», – отмечает Action Network.

Ранее владельцы организации дали указание выйти из налога на роскошь.

В контракте Мюррэя остался один сезон, за который он получит 18,2 млн долларов.

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3 комментария

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Tim Timson
за один пик можно и вернуть в САС)
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Батя ивана
Дежонтия хорошо бы в Бруклю забрать
+1
0
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Caraxes
Ответ Батя ивана
Дежонтия хорошо бы в Бруклю забрать
Согласен. Дежонте Мюррей и Микал Бриджес выглядит очень сильно🔥
Плюс есть подвижный и блокирующий в защите Клэкстон)
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