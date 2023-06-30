Деджонте Мюррэй может быть доступен для обмена
«Атланта» не исключает возможность обмена разыгрывающего Деджонте Мюррэя.
По данным Action Network, в лиге «ходит множество слухов», что Мюррэй доступен для обмена.
«Учитывая, что прошлым летом они отдали пять пиков за очень хорошего друга Трэя Янга, я немного скептически отношусь к этим слухам», – отмечает Action Network.
Ранее владельцы организации дали указание выйти из налога на роскошь.
В контракте Мюррэя остался один сезон, за который он получит 18,2 млн долларов.
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