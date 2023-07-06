Кобе Брайант будет изображен на обложке NBA 2K24

Теги Лейкерс Кобе Брайант НБА фото NBA 2K Баскетбол

Компания 2K объявила, что пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант будет изображен на обложках специальных изданий игры NBA 2K24 – NBA 2K24 Black Mamba Edition и NBA 2K24 Kobe Bryant Edition.

Легендарный защитник «Лейкерс» уже трижды появлялся на обложке популярного баскетбольного симулятора – в 2010, 2017 и 2021 годах.

В прошлом году лицом NBA 2K23 стал защитник «Финикса» Девин Букер. Также были выпущены специальное издание игры с изображением Майкла Джордана и WNBA Edition со звездами женской НБА Сью Берд и Дайана Таурази.

«Друзья приходят и уходят, но чемпионские баннеры – это навсегда». Правила жизни Кобе Брайанта

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7 комментариев

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pro~dj
Годно! Респект
+12
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p
В следующей части будет Беня и игра сломается на сезон)
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мать Зетмира
Ответ p
В следующей части будет Беня и игра сломается на сезон)
Или вообще не выйдет.)
+6
0
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DENBO
Для 2К24 выбор был очевиден) Обложка годная
+4
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quznez
красивое.
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