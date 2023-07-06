Кобе Брайант будет изображен на обложке NBA 2K24

Компания 2K объявила, что пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант будет изображен на обложках специальных изданий игры NBA 2K24 – NBA 2K24 Black Mamba Edition и NBA 2K24 Kobe Bryant Edition.

Легендарный защитник « » уже трижды появлялся на обложке популярного баскетбольного симулятора – в 2010, 2017 и 2021 годах.

В прошлом году лицом NBA 2K23 стал защитник «Финикса» Девин Букер. Также были выпущены специальное издание игры с изображением Майкла Джордана и WNBA Edition со звездами женской НБА Сью Берд и Дайана Таурази.

«Друзья приходят и уходят, но чемпионские баннеры – это навсегда». Правила жизни Кобе Брайанта