Терри Стоттс о переходе в «Бакс»: «Для меня «Милуоки» был лучшей командой НБА в прошлом сезоне. У нас есть несколько разных идей – посмотрим, что из этого получится»

Помощник главного тренера « » рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона.

«Это отличная возможность. Стать частью чемпионской команды с большими амбициями в городе, с которым у меня связано много приятных воспоминаний – это здорово. Возможность поработать с тренером Гриффом, у которого отличное видение команды и состава: я не мог бы просить лучшей ситуации, чтобы вернуться в Милуоки.

Все начинается с и его способности создавать возможности для себя и партнеров. Каждая команда, независимо от того, где ты находишься, смотрит на свой состав и старается максимально использовать его таланты. Это уникальная команда, и именно поэтому « » был в числе cильнейших.

Для меня «Бакс» были лучшей командой в лиге в прошлом году. Понятно, что они не зашли далеко в плей-офф, но у нас есть несколько разных идей – посмотрим, что из этого получится», – сказал тренер.

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