Терри Стоттс о переходе в «Бакс»: «Для меня «Милуоки» был лучшей командой НБА в прошлом сезоне. У нас есть несколько разных идей – посмотрим, что из этого получится»

Теги Эдриан Гриффин Милуоки Терри Стоттс НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Помощник главного тренера «Милуоки» Терри Стоттс рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона.

«Это отличная возможность. Стать частью чемпионской команды с большими амбициями в городе, с которым у меня связано много приятных воспоминаний – это здорово. Возможность поработать с тренером Гриффом, у которого отличное видение команды и состава: я не мог бы просить лучшей ситуации, чтобы вернуться в Милуоки.

Все начинается с Янниса и его способности создавать возможности для себя и партнеров. Каждая команда, независимо от того, где ты находишься, смотрит на свой состав и старается максимально использовать его таланты. Это уникальная команда, и именно поэтому «Милуоки» был в числе cильнейших.

Для меня «Бакс» были лучшей командой в лиге в прошлом году. Понятно, что они не зашли далеко в плей-офф, но у нас есть несколько разных идей – посмотрим, что из этого получится», – сказал тренер.

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