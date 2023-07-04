Наталия Фураева об извинениях Юнаса Жеребко: «Это политические игры. На него кто-то очень сильно надавил»

Вице‑президент ЦСКА по спортивной работе Наталия Фураева считает, что политические игры вынудили шведского форварда извиняться перед своим народом за переход в московский в марте 2022 года.

«Я сегодня прочитала, что Юнас Жеребко извинился в своей стране за то, что он играл в России. Но мое личное мнение, что на него кто-то очень сильно надавил, чтобы он это сделал. Потому что Юнас уезжал от нас очень довольный обстановкой и в стране, и в Москве, и в клубе.

Я думаю, что это просто политические игры, которые вынуждают кого-то что-то высказать публично, но это не значит, что они так думают.

Игроки все взрослые люди, они берут на себя ответственность. И у нас сейчас два игрока из Франции. Как известно, Франция объявила о том, что игроки, которые выступают за российские клубы будут отстранены от сборной. Наших двух французов это совершенно не остановило.

Американцев тем более это не останавливало ни разу. Как мы видим, они практически составляют большинство легионеров нашей лиги», – сказала Наталия Фураева.

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