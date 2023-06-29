«Хьюстон» – фаворит на подписание Кузмы, «Сакраменто» сосредоточился на продлении Барнса
Обозреватель «Сакраменто» Кармикейл Дейв рассказал о планах организации на ближайшее будущее.
Сообщалось, что «Кингз» не смогли договориться о контракте с Харрисоном Барнсом и начали искать варианты в других командах – одним из которых стал Кайл Кузма.
По информации Дейва, переговоры Барнса с «Сакраменто» возобновились и «набирают обороты», а «Хьюстон», в свою очередь, стал главным фаворитом на подписание Кузмы после открытия рынка свободных агентов.
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