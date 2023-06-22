Павел Лобарев близок к переходу в «Енисей» («Свободный агент»)

Теги возможные переходы Енисей Иркут Единая лига ВТБ Баскетбол

Лидер «Иркута» Павел Лобарев (25 лет, 187 см) продолжит карьеру в «Енисее», передает телеграм-канал «Свободный агент».

Стороны близки к заключению долгосрочного соглашения.

В прошедшем сезоне Суперлиги-2022/23 Лобарев набирал 15,5 очка, 2,8 передачи и 2,5 подбора в среднем за игру.

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