Павел Лобарев близок к переходу в «Енисей» («Свободный агент»)

Лидер « » Павел Лобарев (25 лет, 187 см) продолжит карьеру в « », передает телеграм-канал «Свободный агент».

Стороны близки к заключению долгосрочного соглашения.

В прошедшем сезоне Суперлиги-2022/23 Лобарев набирал 15,5 очка, 2,8 передачи и 2,5 подбора в среднем за игру.

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