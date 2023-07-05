«Сакраменто» показал два новых комплекта формы

Теги Сакраменто НБА видео фото Домантас Сабонис игровая форма Де'Аарон Фокс экипировка Баскетбол

«Сакраменто» представила два новых комплекта формы на сезон-23/24 – варианты «Icon» и «Association». 

В новой форме попозировали лидеры команды Домантас Сабонис и Де’Аарон Фокс.

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Фото: «Сакраменто»

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2 комментария

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Роман Сприкут
Леттеринг на груди существовал еще со времен переезда в Казнас в 1972 (но дизайн надписи появился еще в Цинциннати в 71/72, просто там было Royals, а не Kings), держался до 1994.

Цвета - из 1994-2002. Шрифт номеров и боковые вставки остались от предыдущего дизайна.

Statement будет двухцветной формой с шашечками, в стиле третьей формы середины 90-х, но надпись будет современной.
+5
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Ryan T.
Блин, красиво. У "Сакраменто" сочетание основных цветов классное, поэтому всегда выигрышно смотрится.
В этом сезоне даже интересней получилось. Прописные "Kings" вместо прошлогоднего "SAC".
+3
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