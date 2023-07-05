«Сакраменто» показал два новых комплекта формы
«Сакраменто» представила два новых комплекта формы на сезон-23/24 – варианты «Icon» и «Association».
В новой форме попозировали лидеры команды Домантас Сабонис и Де’Аарон Фокс.
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Фото: «Сакраменто»
Цвета - из 1994-2002. Шрифт номеров и боковые вставки остались от предыдущего дизайна.
Statement будет двухцветной формой с шашечками, в стиле третьей формы середины 90-х, но надпись будет современной.
В этом сезоне даже интересней получилось. Прописные "Kings" вместо прошлогоднего "SAC".