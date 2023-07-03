Брэндон Миллер должен дебютировать за «Шарлотт» в сегодняшнем матче Летней лиги против «Сан-Антонио»
Форвард Брэндон Миллер должен дебютировать за «Шарлотт» в матче Летней лиги НБА в Сакраменто против «Сан-Антонио» в понедельник.
Миллер – второй номер драфта НБА этого года.
Выбранный под первым номером Виктор Вембаньяма из «Сперс» проведет первую игру в форме техасцев в Летней лиге Лас-Вегаса.
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