Брэндон Миллер должен дебютировать за «Шарлотт» в сегодняшнем матче Летней лиги против «Сан-Антонио»

Форвард Брэндон Миллер должен дебютировать за « » в матче Летней лиги НБА в Сакраменто против «Сан-Антонио» в понедельник.

Миллер – второй номер драфта НБА этого года.

Выбранный под первым номером из «Сперс» проведет первую игру в форме техасцев в Летней лиге Лас-Вегаса.

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