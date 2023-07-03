Брэндон Миллер должен дебютировать за «Шарлотт» в сегодняшнем матче Летней лиги против «Сан-Антонио»

Теги Шарлотт НБА Летняя лига НБА Виктор Вембаньяма Брэндон Миллер Баскетбол

Форвард Брэндон Миллер должен дебютировать за «Шарлотт» в матче Летней лиги НБА в Сакраменто против «Сан-Антонио» в понедельник.

Миллер – второй номер драфта НБА этого года. 

Выбранный под первым номером Виктор Вембаньяма из «Сперс» проведет первую игру в форме техасцев в Летней лиге Лас-Вегаса.

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было

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