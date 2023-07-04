НБА протестирует новые правила о симуляции во время Летней лиги

Пресс-служба НБА сообщила, что предлагаемые новые правила о симуляции будут действовать на временной основе для всех Летних лиг 2023 года.

– Если судья зафиксировал симуляцию, противоположная команда исполняет один штрафной бросок и сохраняет владение мячом.

– Игрок, у которого была зафиксирована симуляция, получает технический фол, который не засчитывается как персональный фол и не приводит к удалению.

– Судьи не обязаны останавливать игру, чтобы зафиксировать симуляцию. Они могут дождаться следующей возможности, чтобы остановить игру.

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