НБА протестирует новые правила о симуляции во время Летней лиги

Теги НБА Баскетбол

Пресс-служба НБА сообщила, что предлагаемые новые правила о симуляции будут действовать на временной основе для всех Летних лиг 2023 года.

– Если судья зафиксировал симуляцию, противоположная команда исполняет один штрафной бросок и сохраняет владение мячом.

– Игрок, у которого была зафиксирована симуляция, получает технический фол, который не засчитывается как персональный фол и не приводит к удалению.

– Судьи не обязаны останавливать игру, чтобы зафиксировать симуляцию. Они могут дождаться следующей возможности, чтобы остановить игру.

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3 комментария

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BuTaJIbKa
давно пора
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AnSw33r
ну все ) лебединая песня леброна спета )) актерская игра была его самой сильной стороной , теперь даже судья не будут ему подыгрывать . можно завершать карьеру :3
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Райли Карри
а ведь кто-то может продать фол. надеюсь, всё продавцы десять раз подумают перед танцами
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