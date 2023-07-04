«Партизан» может пропустить следующий сезон чемпионата Сербии

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Лицензионный комитет Сербской лиги не одобрил заявку «Партизана» на получение лицензии для участия в следующем сезоне чемпионата Сербии, сообщает Sportski Zurnal.

Решение было принято по двум причинам: «Партизан» не участвовал в плей-офф прошлого сезона чемпионата Сербии, а также у клуба есть непогашенные долги перед Сербской баскетбольной ассоциацией и Региональной баскетбольной ассоциацией.

«Партизан» намерен обжаловать решение в совете директоров Сербской баскетбольной ассоциации после того, как погасит долги.

В минувшем сезоне «Партизан» не сумел вовремя зарегистрировать своих игроков, в результате чего команда была отстранена от участия в борьбе за чемпионство в Сербии.

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