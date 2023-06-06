Юнас Жеребко: «То, что Федерация баскетбола Швеции начала как «отстранение», превратилось в «занесение в черный список»
Бывший форвард «Химок» и ЦСКА Юнас Жеребко раскритиковал Федерацию баскетбола Швеции после отстранения от выступлений за национальную сборную.
«То, что Федерация баскетбола Швеции начала как «отстранение», превратилось в «занесение в черный список». Никаких ответов от высшего руководства. Казалось бы, учитывая, что я сделал для страны, я должен получить какой-то ответ», — написал Жеребко в соцсети.
В марте 2022 года Федерация баскетбола Швеции объявила, что Жеребко не может представлять национальную команду из‑за его решения завершить сезон в московском ЦСКА.
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