Юнас Жеребко: «То, что Федерация баскетбола Швеции начала как «отстранение», превратилось в «занесение в черный список»

Бывший форвард «Химок» и ЦСКА Юнас Жеребко раскритиковал Федерацию баскетбола Швеции после отстранения от выступлений за национальную сборную.

«То, что Федерация баскетбола Швеции начала как «отстранение», превратилось в «занесение в черный список». Никаких ответов от высшего руководства. Казалось бы, учитывая, что я сделал для страны, я должен получить какой-то ответ», — написал Жеребко в соцсети.

В марте 2022 года Федерация баскетбола Швеции объявила, что Жеребко не может представлять национальную команду из‑за его решения завершить сезон в московском ЦСКА.

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