Юнас Жеребко о выступлении за ЦСКА: «Хочу извиниться перед шведским народом. Сделал неправильный выбор»

Теги происшествия ЦСКА сборная Швеции Единая лига ВТБ Юнас Жеребко Баскетбол

Шведский форвард Юнас Жеребко заявил, что жалеет о переходе в московский ЦСКА в марте 2022 года.

«Хочу извиниться. Все пошло не так, но не могу винить никого, кроме себя.

Хочу сказать шведскому народу, что приношу свои извинения. Сделал абсолютно неправильный выбор, умал только о баскетболе, и это было неправильно.

С самого начала у меня были сомнения. Но я не играл полтора года. Просто хотел играть в баскетбол. Теперь понимаю, насколько это было неправильно. Оглядываясь назад, я бы никогда не сделал этого. Я жалею об этом.

Я хотел вернуться в НБА, и это был мой единственный шанс. Решил им воспользоваться. Но если бы у меня снова появился такой шанс, я бы им не воспользовался», – цитирует Жеребко SVT Sport.

В марте 2022 года Федерация баскетбола Швеции объявила, что Жеребко не может представлять национальную команду из‑за его решения завершить сезон в московском ЦСКА. Швед покинул Россию в июне того же года и  с тех пор находится без клуба.

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13 комментариев

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Pavel Gurin
Ахахахах, пошло переобувание
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Sanan1908
🤡🤡🤡
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SopTecret
демократично, свобода выбора, свобода слова, бла-бла-бла
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Алексей Поляков
А "кроувавые" деньги вернул?
+6
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A. V.
На коленях пусть ползает по стокгольму вымаливая прощение, 🤡
+5
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Lumex
Каяться, каяться и ещё раз каяться. Голову пеплом посыпать. Американские ребята играют в ВТБ и никто им ни указ, пикнуть против них боятся.
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Skeleton64
Демократия - она такая! Не перепутайте!
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mgaborik10
Какое позорище...
Вот вам свобода выбора, слова и тп
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quznez
он вам не Юнас, а Йонас.
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Костя Кот
жадность сгубила
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Epicman
Удачи Юнасу! Все ошибаются, главное осознать Свою ошибку.
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