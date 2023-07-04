Юнас Жеребко о выступлении за ЦСКА: «Хочу извиниться перед шведским народом. Сделал неправильный выбор»

Шведский форвард заявил, что жалеет о переходе в московский в марте 2022 года.

«Хочу извиниться. Все пошло не так, но не могу винить никого, кроме себя.

Хочу сказать шведскому народу, что приношу свои извинения. Сделал абсолютно неправильный выбор, умал только о баскетболе, и это было неправильно.

С самого начала у меня были сомнения. Но я не играл полтора года. Просто хотел играть в баскетбол. Теперь понимаю, насколько это было неправильно. Оглядываясь назад, я бы никогда не сделал этого. Я жалею об этом.

Я хотел вернуться в НБА, и это был мой единственный шанс. Решил им воспользоваться. Но если бы у меня снова появился такой шанс, я бы им не воспользовался», – цитирует Жеребко SVT Sport.

В марте 2022 года Федерация баскетбола Швеции объявила, что Жеребко не может представлять национальную команду из‑за его решения завершить сезон в московском ЦСКА. Швед покинул Россию в июне того же года и с тех пор находится без клуба.

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