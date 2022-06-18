Андрей Ватутин: «На финише сезона Жеребко здорово помог ЦСКА»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин оценил выступление в красно-синей форме шведского форварда , который сегодня покинул команду.

«Переход в ЦСКА получился для Йонаса непростым во многих смыслах, но он не выказал ни тени сомнения, ни слова сожаления. Будучи опытным игроком, выступавшим на самом высоком уровне, он беспрекословно принял свою роль, которая подразумевала большую физическую работу, учебу и психологическую нагрузку.

На финише сезона Йонас здорово помог команде, добавив качества на площадке и позитива в раздевалке. Надеемся, он продолжит клубную карьеру и пополнит личную копилку новыми большими победами», – заявил Ватутин.

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