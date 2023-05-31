Бронни Джеймс в составе USC сыграет два товарищеских матча против «Меги»

Сербская « » объявила о двух запланированных товарищеских матчах против команды (USC). Встречи пройдут 9 из 11 августа на греческом острове Миконос.

Напомним, что за Университет Южной Калифорнии в следующем сезоне NCAA будут выступать , сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, а также Ди Джей Родман, сын легенды НБА Денниса Родмана.

Университет на днях подтвердил 10-дневный выставочный тур по Греции и Хорватии, который пройдет с 5 по 15 августа. Помимо Миконоса, команда также сыграет в Дубровнике.

Леброн намекнул на завершение карьеры. Он это всерьез? А 100 млн зарплаты? А сыграть с сыном? А чем он будет заниматься на пенсии?