Бронни Джеймс в составе USC сыграет два товарищеских матча против «Меги»

Теги товарищеские матчи НБА Мега Университет Южная Калифорния Бронни Джеймс Баскетбол

Сербская «Мега» объявила о двух запланированных товарищеских матчах против команды Университета Южной Калифорнии (USC). Встречи пройдут 9 из 11 августа на греческом острове Миконос.

Напомним, что за Университет Южной Калифорнии в следующем сезоне NCAA будут выступать Бронни Джеймс, сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, а также Ди Джей Родман, сын легенды НБА Денниса Родмана.

Университет на днях подтвердил 10-дневный выставочный тур по Греции и Хорватии, который пройдет с 5 по 15 августа. Помимо Миконоса, команда также сыграет в Дубровнике.

Леброн намекнул на завершение карьеры. Он это всерьез? А 100 млн зарплаты? А сыграть с сыном? А чем он будет заниматься на пенсии?

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