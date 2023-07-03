«Филадельфия» не пытается обменять Тобайаса Харриса

Теги возможные переходы Филадельфия НБА Тобайас Харрис Брайан Уиндхорст Баскетбол

«Филадельфия» намерена сохранить в составе форварда Тобайаса Харриса.

К Харрису проявляют интерес «Финикс», «Юта», «Кливленд» и «Даллас».

«Тобайас Харрис был предметом обсуждения для нескольких команд, и «76-е» не проявили заинтересованности в его обмене», – сказал инсайдер Брайан Уиндхорст в эфире своего подкаста.

В прошедшем регулярном чемпионате 30-летний форвард набирал в среднем 14,7 очка и 5,7 подбора, реализуя 50,1% с игры и 38,9% из-за дуги.

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2 комментария

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Daishi
Дураков не нашлось, чтобы отдать "возмутительные" пакеты активов?)
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Дмитрий Кутузов
В Портленд, на Гранта))
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