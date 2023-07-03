«Филадельфия» не пытается обменять Тобайаса Харриса
«Филадельфия» намерена сохранить в составе форварда Тобайаса Харриса.
К Харрису проявляют интерес «Финикс», «Юта», «Кливленд» и «Даллас».
«Тобайас Харрис был предметом обсуждения для нескольких команд, и «76-е» не проявили заинтересованности в его обмене», – сказал инсайдер Брайан Уиндхорст в эфире своего подкаста.
В прошедшем регулярном чемпионате 30-летний форвард набирал в среднем 14,7 очка и 5,7 подбора, реализуя 50,1% с игры и 38,9% из-за дуги.
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