«Филадельфия» не пытается обменять Тобайаса Харриса

« » намерена сохранить в составе форварда .

К Харрису проявляют интерес «Финикс», «Юта», «Кливленд» и «Даллас».

«Тобайас Харрис был предметом обсуждения для нескольких команд, и «76-е» не проявили заинтересованности в его обмене», – сказал инсайдер Брайан Уиндхорст в эфире своего подкаста.

В прошедшем регулярном чемпионате 30-летний форвард набирал в среднем 14,7 очка и 5,7 подбора, реализуя 50,1% с игры и 38,9% из-за дуги.

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