Тобайас Харрис: «Рядовые болельщики «Сиксерс» готовы обменять меня на песочное печенье»

Теги Филадельфия НБА Тобайас Харрис Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Тобайас Харрис отреагировал на слухи о возможном обмене.

«Рядовые болельщики «Сиксерс» готовы обменять меня на песочное печенье.

Но они должны понимать, что, например, не так просто найти габаритного форварда, который может попадать 40 процентов из-за дуги, защищаться против лучшего игрока в команде соперника, бросать, работать в посте, таскать мяч и выходить в как минимум 70 матчах регулярного чемпионата», – заявил Харрис.

В минувшем сезоне 30-летний Харрис набирал 14,7 очка, 5,7 подбора и 2,5 передачи за игру.

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8 комментариев

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Мурзин Ринат
Но не за 35-40 млн в год
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VKing24
Именно из за гнили болельщиков, эта команда никогда не будет на что-то претендовать. То могут обосрать Эмбида, то кричать гадости Хардену, да даже того же Симменса зачмырили (хотя он и так дурак).
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Олег Обручев
Не всем нужен скорер убийца
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Light Yagami
Харрис хорош, всё он правильно говорит о себе, но он не лучше ЭйДжи по оувэролл импакту, который в 2 раза меньше денег получает.
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everyday4768
Скажем так: обменять хотят твой контракт, а не тебя, как игрока))
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Добрейший Вечерочек
Ну да.. снайпер как Фридзон. Забивать 1 треху за матч с процентом 40.
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ВинниПох
"Рядовые болельщики" как то не звучит) А офицерские бы на коньяк обменяли?
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ivan petrov
Поэтому Тоби и будет стоить больших денег.
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