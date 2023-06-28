Форвард «Филадельфии» отреагировал на слухи о возможном обмене.

«Рядовые болельщики «Сиксерс» готовы обменять меня на песочное печенье.

Но они должны понимать, что, например, не так просто найти габаритного форварда, который может попадать 40 процентов из-за дуги, защищаться против лучшего игрока в команде соперника, бросать, работать в посте, таскать мяч и выходить в как минимум 70 матчах регулярного чемпионата», – заявил Харрис.

В минувшем сезоне 30-летний Харрис набирал 14,7 очка, 5,7 подбора и 2,5 передачи за игру.

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