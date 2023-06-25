Отец Харриса: «Тобайас – скорер-убийца. Его невозможно остановить»

Отец форварда «Филадельфии» и по совместительству его агент Торрел Харрис считает, что тренерский штаб неверно задействовал сына в игре команды.

Последние 3 сезона «Сиксерс» руководил . Специалист был уволен в прошлом месяце после вылета во втором раунде плей-офф от «Бостона» (3-4).

«Лично я не думаю, что «Сиксерс» заигрывали его наилучшим образом. Причина, по которой я так говорю, в том, что Тобайас – скорер-убийца.

Его невозможно остановить. Никто в лиге не может его остановить. Тобайас доказал это за свою карьеру: даже когда он был в «Клипперс», он был скорером-убийцей», – сказал Торрел Харрис.

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