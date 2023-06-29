Брайан Уиндхорст: «Кливленд» не ведет переговоров по Митчеллу или Гарлэнду»

Теги Кливленд НБА Брайан Уиндхорст Донован Митчелл Дариус Гарлэнд Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст подкорректировал свои слова, ранее сказанные о возможных перестановках с ростере «Кавальерс».

«Во-первых, «Кавальерс» не собираются обменивать Дариуса Гарлэнда. Они не обменивают и Донована Митчелла. Я не знал, что слово «необычный» – это такой спусковой крючок [после описания планов «Кливленда» на это лето]. С этого момента я буду очень осторожен в высказываниях.

Я буду предельно откровенен, когда скажу, что «Кливленд» не обменивает Дариуса Гарлэнда», – сказал Уиндхорст в эфире ESPNCleveland.

Затем инсайдер отметил, что третью звезду команде, скорее всего, заполучить не получится, но «Кавс» «очень нуждаются» в 3-м номере, поэтому будут «всячески пытаться подписать игрока на позицию легкого форварда, что будет непросто».

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2 комментария

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udod
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