Филип Петрушев может стать игроком тель-авивского «Маккаби»
Тель-авивский «Маккаби» нацелен на подписание форварда Филипа Петрушева (23 года, 211 см).
В минувшем сезоне сербский баскетболист провел в сумме 72 встречи за «Црвену Звезду», набирая по 11,0 очка и 4,9 подбора за матч при 57,3% с игры.
Петрушев в ближайшее время сыграет за «Филадельфию» в Летней лиге НБА.
Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»
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