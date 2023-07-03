Филип Петрушев может стать игроком тель-авивского «Маккаби»

Тель-авивский « » нацелен на подписание форварда (23 года, 211 см).

В минувшем сезоне сербский баскетболист провел в сумме 72 встречи за « », набирая по 11,0 очка и 4,9 подбора за матч при 57,3% с игры.

Петрушев в ближайшее время сыграет за «Филадельфию» в Летней лиге НБА.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

Новицки, Йокич или Яннис? 25 лучших европейцев в НБА