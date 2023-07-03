Филип Петрушев может стать игроком тель-авивского «Маккаби»

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Тель-авивский «Маккаби» нацелен на подписание форварда Филипа Петрушева (23 года, 211 см).

В минувшем сезоне сербский баскетболист провел в сумме 72 встречи за «Црвену Звезду», набирая по 11,0 очка и 4,9 подбора за матч при 57,3% с игры.

Петрушев в ближайшее время сыграет за «Филадельфию» в Летней лиге НБА.

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