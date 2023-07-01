Д’Анджело Расселл останется в «Лейкерс» – 2 года и 37 млн долларов
Свободный агент Д’Анджело Расселл договорился с «Лейкерс» о новом двухлетнем контракте на 37 миллионов долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
В контракт включена опция игрока на второй год.
В 16 матчах плей-офф разыгрывающий набирал в среднем 13,3 очка и 4,6 передачи при 42,6% реализации с игры и 31% из-за дуги.
Лиллард требует обмен! «Кингз» переманили MVP Евролиги, переход Хардена может затянуться. Онлайн
норм контракт для чела, который может в регулярке и мяч потаскать и трёшку пульнуть + первые 2 раунда хорошо отыграл.
считаю выгодная сделка для ЛАЛ - если что, норм актив для обмена на зиму