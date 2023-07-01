Д’Анджело Расселл останется в «Лейкерс» – 2 года и 37 млн долларов

Свободный агент Д’Анджело Расселл договорился с « » о новом двухлетнем контракте на 37 миллионов долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В контракт включена опция игрока на второй год.

В 16 матчах плей-офф разыгрывающий набирал в среднем 13,3 очка и 4,6 передачи при 42,6% реализации с игры и 31% из-за дуги.

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