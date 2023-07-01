Д’Анджело Расселл останется в «Лейкерс» – 2 года и 37 млн долларов

Теги переходы Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Баскетбол

Свободный агент Д’Анджело Расселл договорился с «Лейкерс» о новом двухлетнем контракте на 37 миллионов долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В контракт включена опция игрока на второй год.

В 16 матчах плей-офф разыгрывающий набирал в среднем 13,3 очка и 4,6 передачи при 42,6% реализации с игры и 31% из-за дуги.

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18 комментариев

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Лиллард унижатель!
Ответ xamer 9
Очень хороший контракт для ЛАЛ и ужасный для самого Рассела. Уверен, он был востребован на рынке с его способностями розыгрыша мяча, но видимо хочет быть дома и готов на жертвы.
Почему ужасный? Это 1+1. Если Рассел сильно отыграет этот сезон, то на следующий не возьмет опцию и подпишет максималку
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Djoyin
Ну, всё. Хорошая командная атмосфера гарантирована. Отличная новость.
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Xell
За эти деньги он топ. Лейкерс пока лучше всех на адекватные деньги подписывают контракты с игроками.
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Лиллард унижатель!
Ответ Степан Цубер
Пелинка там что щи поел?
В два раза меньше чем Ванвлиту, а игроки примерно равные
+6
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aleksandre
Деньги на Ривса остались?
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maryat
Плов слабо провёл, так бы минимум полтос на теже два года в него кто-нибудь кинул, а для лал хороший контракт
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Abdulla
Это довольно неплохо для Лейкерс. Этих денег он точно стоит. Молодец, что не стал метаться и остался.
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vasfre
отличный мув со стороны ЛАЛ, жаль, что не опция команды, но это было бы слишком уже!
норм контракт для чела, который может в регулярке и мяч потаскать и трёшку пульнуть + первые 2 раунда хорошо отыграл.

считаю выгодная сделка для ЛАЛ - если что, норм актив для обмена на зиму
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Алексааандр
Ответ xamer 9
Очень хороший контракт для ЛАЛ и ужасный для самого Рассела. Уверен, он был востребован на рынке с его способностями розыгрыша мяча, но видимо хочет быть дома и готов на жертвы.
если он на него согласился, то скорее всего рассматривал и другие варианты
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Лиллард унижатель!
В два раза меньше чем Ванвлиту, а игроки примерно равные
Вафлит вообще не в тему разбогател ,контракт лучше,чем у Ирвинга.Они небо и земля по уровню
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Zero Zero
Расселл за 18,5млн в год куда лучше чем Ванвлит за 43 млн. Фредди вообще провалил прошлый сезон, куда похлеще чем ДиЛо.
+1
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xamer 9
Очень хороший контракт для ЛАЛ и ужасный для самого Рассела. Уверен, он был востребован на рынке с его способностями розыгрыша мяча, но видимо хочет быть дома и готов на жертвы.
+4
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Stranfio
А сколько там денег у ЛАЛ под потолком?
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Дмитрий Белов
По нынешним временам и зарплатам... скромняга
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За Валенсию с 1999
Да норм и ожидаемо. Решающие матчи в ПО провалил, но способен ещё принести пользу
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Степан Цубер
Пелинка там что щи поел?
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sedric
Ответ xamer 9
Очень хороший контракт для ЛАЛ и ужасный для самого Рассела. Уверен, он был востребован на рынке с его способностями розыгрыша мяча, но видимо хочет быть дома и готов на жертвы.
Ну если бы в лиге была команда, которая готова бы дать ему больше, то он бы без раздумий согласился. Но такой, по всей видимости, не появилось. Если бы Рассел хотел остаться, он бы переподписался еще раньше, а то, что ЛАЛ успели взять Винсента, говорит о том, что Рассел рассматривал другие варианты, которые его не устроили.
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Xell
Ответ Stranfio
А сколько там денег у ЛАЛ под потолком?
На Ривза хватит)) И Вандербилда.
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