«Лейкерс» хотят предложить Д’Анджело Расселлу контракт на 2 года и 40 млн долларов с опцией команды

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Баскетбол

«Лейкерс» хотят сохранить разыгрывающего Д’Анджело Расселла, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

«Новость из Голливуда заключается в том, что «Лейкерс» склоняются к сохранению Д’Анджело Расселла после его приобретения у «Миннесоты» в феврале.

По ранним данным, Расселл и «Лейкерс» могут заключить соглашение на два года и 40 миллионов долларов, причем второй год будет опцией команды или негарантированным», – пишет инсайдер.

В 16 матчах плей-офф разыгрывающий набирал в среднем 13,3 очка и 4,6 передачи при 42,6% реализации с игры и 31% из-за дуги.

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4 комментария

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Mr.BadGuy
Ответ mqh9pzrxgf
Ахахах, то есть 20 млн и опция команды)) думаю дило найдет варианты поинтереснее
Где, клубы с местом в платежке только в подвале остались
+4
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+4
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mqh9pzrxgf
Ответ Mr.BadGuy
Где, клубы с местом в платежке только в подвале остались
Болелы Лейкерс всегда почему то думают что за них готовы играть за то что они предложат) время покажет что он выберет
+1
0
+1
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mqh9pzrxgf
Ахахах, то есть 20 млн и опция команды)) думаю дило найдет варианты поинтереснее
0
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Алексааандр
Ответ mqh9pzrxgf
Ахахах, то есть 20 млн и опция команды)) думаю дило найдет варианты поинтереснее
смотря какие приоритеты у него, если хоть как-то побороться за титул, то норм ЗП, если деньги, то в условном Хьюстоне у него может быть большая ЗП, но они могут находится на дне
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