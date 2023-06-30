«Лейкерс» хотят предложить Д’Анджело Расселлу контракт на 2 года и 40 млн долларов с опцией команды
«Лейкерс» хотят сохранить разыгрывающего Д’Анджело Расселла, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.
«Новость из Голливуда заключается в том, что «Лейкерс» склоняются к сохранению Д’Анджело Расселла после его приобретения у «Миннесоты» в феврале.
По ранним данным, Расселл и «Лейкерс» могут заключить соглашение на два года и 40 миллионов долларов, причем второй год будет опцией команды или негарантированным», – пишет инсайдер.
В 16 матчах плей-офф разыгрывающий набирал в среднем 13,3 очка и 4,6 передачи при 42,6% реализации с игры и 31% из-за дуги.
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