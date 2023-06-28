Богдан Таньевич: «Вагнеровцы» «Партизана» потянулись на Запад. Им предложили больше денег, и они бросили Желько Обрадовича»

Легендарный тренер Богдан Таньевич сравнил иностранцев, покидающих этим летом « », с ЧВК «Вагнер», заявив, что они любят клуб до тех пор, пока им не предложат больше денег на Западе.

«Великий Желько Обрадович научил их пользоваться своим талантом, они целовали форму на глазах у 20 тысяч болельщиков из любви к клубу, а потом им предложили больше денег, и они ушли, бросив Желько Обрадовича ради «возможности проявить себя».

«Вагнеровцы» «Партизана» потянулись на Запад, они уже где-то в районе Зидани Моста и вспоминают тот день, когда целовали форму на глазах у 20 тысяч преданных болельщиков», – написал 76-летний черногорский специалист.

24 июня ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина предпринял попытку военного мятежа.

Массовая потасовка в Евролиге: Ябуселе бросил соперника через голову, а наказали пострадавших