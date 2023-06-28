Богдан Таньевич: «Вагнеровцы» «Партизана» потянулись на Запад. Им предложили больше денег, и они бросили Желько Обрадовича»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Желимир Обрадович Партизан Адриатическая лига Богдан Таньевич Баскетбол

Легендарный тренер Богдан Таньевич сравнил иностранцев, покидающих этим летом «Партизан», с ЧВК «Вагнер», заявив, что они любят клуб до тех пор, пока им не предложат больше денег на Западе.

«Великий Желько Обрадович научил их пользоваться своим талантом, они целовали форму на глазах у 20 тысяч болельщиков из любви к клубу, а потом им предложили больше денег, и они ушли, бросив Желько Обрадовича ради «возможности проявить себя».

«Вагнеровцы» «Партизана» потянулись на Запад, они уже где-то в районе Зидани Моста и вспоминают тот день, когда целовали форму на глазах у 20 тысяч преданных болельщиков», – написал 76-летний черногорский специалист.

24 июня ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина предпринял попытку военного мятежа.

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1 комментарий

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Tim Timson
сто лет о Таневиче не слышал)
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