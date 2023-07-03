«Финикс» просмотрел Дэррена Коллисона

Теги возможные переходы Лейкерс Финикс НБА Дэррен Коллисон Баскетбол

Разыгрывающий Дэррен Коллисон на прошлой неделе побывал на просмотре в «Финиксе».

35-летний Коллисон «оставил благоприятное впечатление».

Коллисон в прошлом сезоне возобновил карьеру в составе «Лейкерс», проведя за команду 3 матча. Он набирал в среднем по 1,3 очка и 1,3 подбора. С марта ветеран выступал за фарм-команду калифорнийцев.

Коллисон пытается вернуться в НБА после ухода из баскетбола в 2019 году.

Леброн выпустил еще один фильм о своей школьной карьере, теперь художественный. Сравним его с документальной версией

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tunde adebimpe
Можно по разному потерять деньги, но чтоб отдать их секте...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий