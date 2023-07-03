«Финикс» просмотрел Дэррена Коллисона
Разыгрывающий Дэррен Коллисон на прошлой неделе побывал на просмотре в «Финиксе».
35-летний Коллисон «оставил благоприятное впечатление».
Коллисон в прошлом сезоне возобновил карьеру в составе «Лейкерс», проведя за команду 3 матча. Он набирал в среднем по 1,3 очка и 1,3 подбора. С марта ветеран выступал за фарм-команду калифорнийцев.
Коллисон пытается вернуться в НБА после ухода из баскетбола в 2019 году.
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