Разыгрывающий Дэррен Коллисон на прошлой неделе побывал на просмотре в « ».

35-летний Коллисон «оставил благоприятное впечатление».

Коллисон в прошлом сезоне возобновил карьеру в составе « », проведя за команду 3 матча. Он набирал в среднем по 1,3 очка и 1,3 подбора. С марта ветеран выступал за фарм-команду калифорнийцев.

Коллисон пытается вернуться в НБА после ухода из баскетбола в 2019 году.

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