«Лейкерс» и «Финикс» в числе команд, которые проявляют интерес к Эрику Гордону

« » решили не гарантировать контракт атакующего защитника на сезон-23/24, он станет свободным агентом.

Интерес к Гордону проявляют « », « », «Мемфис», «Миннесота», « » и «Портленд».

34-летний баскетболист хочет перейти в команду, которая претендует на титул и может предложить ему четкую роль.

В 22 матчах прошедшей регулярки за «парусников» Гордон набирал в среднем 11 очков и 2,1 передачи, реализуя 46,3% бросков с игры и 42,3% из-за дуги.

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