«Лейкерс» и «Финикс» в числе команд, которые проявляют интерес к Эрику Гордону
«Клипперс» решили не гарантировать контракт атакующего защитника Эрика Гордона на сезон-23/24, он станет свободным агентом.
Интерес к Гордону проявляют «Лейкерс», «Финикс», «Мемфис», «Миннесота», «Милуоки» и «Портленд».
34-летний баскетболист хочет перейти в команду, которая претендует на титул и может предложить ему четкую роль.
В 22 матчах прошедшей регулярки за «парусников» Гордон набирал в среднем 11 очков и 2,1 передачи, реализуя 46,3% бросков с игры и 42,3% из-за дуги.
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