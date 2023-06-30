«Лейкерс» и «Финикс» в числе команд, которые проявляют интерес к Эрику Гордону

Теги возможные переходы Клипперс Лейкерс Мемфис Милуоки Миннесота Финикс Портленд НБА Эрик Гордон Баскетбол

«Клипперс» решили не гарантировать контракт атакующего защитника Эрика Гордона на сезон-23/24, он станет свободным агентом.

Интерес к Гордону проявляют «Лейкерс», «Финикс», «Мемфис», «Миннесота», «Милуоки» и «Портленд».

34-летний баскетболист хочет перейти в команду, которая претендует на титул и может предложить ему четкую роль.

В 22 матчах прошедшей регулярки за «парусников» Гордон набирал в среднем 11 очков и 2,1 передачи, реализуя 46,3% бросков с игры и 42,3% из-за дуги.

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4 комментария

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Дмитрий Кутузов
Лейкерс как обычно, собирают всю ветошь...
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Daff Rogers
Добротный игрок, который ни разу не попадал в неприятные истории, никогда не просил никаких обменов, не жаловался и не трещал лишнего. Просто выполняет свою работу уже 15 лет в лиге. Заслужил чемпионство
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xamer 9
Ответ Дмитрий Кутузов
Лейкерс как обычно, собирают всю ветошь...
Это агенты и инсайдеры вбрасывают все что угодно. Так всегда в межсезонье
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