Алекс Лень останется в «Сакраменто» еще на сезон

Теги переходы Сакраменто НБА Алексей Лень Баскетбол

Центровой «Сакраменто» Алекс Лень (30 лет, 213 см) останется в команде еще на один сезон, передает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Пятый номер драфта-2013, Лень провел последние два года в составе «Кингз».

В минувшем регулярном чемпионате он принял участие лишь в 26 матчах сезона, проводя на паркете в среднем 6,2 минуты за игру.

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