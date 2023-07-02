Алекс Лень останется в «Сакраменто» еще на сезон

Центровой « » (30 лет, 213 см) останется в команде еще на один сезон, передает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Пятый номер драфта-2013, Лень провел последние два года в составе «Кингз».

В минувшем регулярном чемпионате он принял участие лишь в 26 матчах сезона, проводя на паркете в среднем 6,2 минуты за игру.

Леброн выпустил еще один фильм о своей школьной карьере, теперь художественный. Сравним его с документальной версией

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было