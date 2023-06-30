Эдриан Воджнаровски: «Харден не хотел тратить время на контрактные переговоры с «Филадельфией»

Теги Хьюстон Филадельфия НБА Джеймс Харден Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски пролил свет на решение разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена воспользоваться опцией в контракте на следующий сезон (35,6 млн).

Инсайдер считает, что решение Хардена связано с нежеланием тратить время на контрактные переговоры с «Сиксерс». Процесс может затянуться, а к тому моменту платежные ведомости большинства команд могут уже быть заполнены. Воджнаровски отметил, что «Рокетс» отказались от варианта с Харденом, склонившись к подписанию Фреда Ванвлита.

«Если вы знаете, как Дэрил Мори работает на рынке, вы понимаете, что он «выжмет максимум» из любого предложения. Не думаю, что обмен обязательно состоится в скором времени. А на месте «Сиксерс» вам точно нужно получить лучшие активы, чтобы продолжить борьбу за чемпионство», – дополнил Воджнаровски.

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1 комментарий

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Максим Макеев
товарищ абсолютно слетел с катушек))
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