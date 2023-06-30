Дэрил Мори не ограничивается «Клипперс» в переговорах по обмену Джеймса Хардена
Президент «Филадельфии» по баскетбольным операциям Дэрил Мори ищет варианты обмена разыгрывающего Джеймса Хардена по всей Лиге.
По информации инсайдера Yahoo! Sports, Мори не ограничивается переговорами с «Клипперс», которые являются главным претендентом на Хардена.
Вчера разыгрывающий воспользовался опцией на следующий сезон и запросил обмен из команды.
В межсезонье-2022 Хардену урезали зарплату после того, как он отказался от опции игрока за 47,4 миллиона долларов, чтобы подписать с «Сиксерс» контракт по схеме 1+1. Ожидалось, что разыгрывающий снова станет свободным агентом этим летом и на этот раз получит долгосрочный контракт.
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