Дэрил Мори не ограничивается «Клипперс» в переговорах по обмену Джеймса Хардена

Теги возможные переходы Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

Президент «Филадельфии» по баскетбольным операциям Дэрил Мори ищет варианты обмена разыгрывающего Джеймса Хардена по всей Лиге.

По информации инсайдера Yahoo! Sports, Мори не ограничивается переговорами с «Клипперс», которые являются главным претендентом на Хардена.

Вчера разыгрывающий воспользовался опцией на следующий сезон и запросил обмен из команды.

В межсезонье-2022 Хардену урезали зарплату после того, как он отказался от опции игрока за 47,4 миллиона долларов, чтобы подписать с «Сиксерс» контракт по схеме 1+1. Ожидалось, что разыгрывающий снова станет свободным агентом этим летом и на этот раз получит долгосрочный контракт.

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2 комментария

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mqh9pzrxgf
Жестко подставил конечно мори Хардена) обещал норм зп, теперь Харден ищет ее на стороне
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udod
Ответ mqh9pzrxgf
Жестко подставил конечно мори Хардена) обещал норм зп, теперь Харден ищет ее на стороне
Харден не ищет зарплату на стороне, она у него есть на следующий сезон, сам её вчера взял
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