Джок Лэндейл станет игроком «Хьюстона» – 32 млн за 4 года

Центровой Джок Лэндейл продолжит карьеру в «Рокетс». Согласно инсайдеру ESPN Эдриану Воджнаровски со ссылкой на агентов игрока, он подпишет с клубом контракт на 4 года и 32 млн долларов, при этом только первый сезон будет гарантирован.

27-летний австралиец провел в два сезона. В прошлом году он выступал за « », где в среднем набирал 6,6 очка и 4,1 подбора и 53% с игры за 14 минут в среднем.

Ожидалось, что Лэндейл останется в «Санс», но клуб в последний момент отозвал квалификационное предложение.