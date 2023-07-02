Джок Лэндейл станет игроком «Хьюстона» – 32 млн за 4 года
Центровой Джок Лэндейл продолжит карьеру в «Рокетс». Согласно инсайдеру ESPN Эдриану Воджнаровски со ссылкой на агентов игрока, он подпишет с клубом контракт на 4 года и 32 млн долларов, при этом только первый сезон будет гарантирован.
27-летний австралиец провел в НБА два сезона. В прошлом году он выступал за «Финикс», где в среднем набирал 6,6 очка и 4,1 подбора и 53% с игры за 14 минут в среднем.
Ожидалось, что Лэндейл останется в «Санс», но клуб в последний момент отозвал квалификационное предложение.
Я даже не знал, что в НБА есть такой игрок.
У Лэндейла четыре сезона по 8 миллионов каждый, из них только первый - гарантия. Второй и третий сезон - негарантированы, четвёртый - опция команды.
В сущности, однолетний контракт.
Брукс
Лэндэйл
+
Грин
Смит
Портер
+
новичок Томпсон
Что сказать...Даже не знаю...
Трио Грин+Смит+Портер - дикие люди с кирпичами.
Амен Томпсон - спокойный пацан, не вписывается.
Ванвлит, что ли, будет их воспитывать?
Брукса самого бы воспитать...
И дровосек Лэндэйл.
Просто шокконтент............
Вы в курсе там, что не обязательно давать контракты на 3-4 года? Можно, ну, не знаю, в порядке бреда, но на год-два давать? Если смысл только в забитии платежки?)
Хотя Хьюстон за свободных агентов нынче здорово переплачивает.
хотелось бы большего прогресса от молодёжи (особенно от высоких пиков Грина и Смита), а игроков, которых подписывают Рокетс, не похожи на тех, кто внесёт вклад в их развитие