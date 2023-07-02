Джок Лэндейл станет игроком «Хьюстона» – 32 млн за 4 года

Теги переходы Хьюстон Финикс НБА Джок Лэндейл Баскетбол

Центровой  Джок Лэндейл продолжит карьеру в «Рокетс». Согласно инсайдеру ESPN Эдриану Воджнаровски со ссылкой на агентов игрока, он подпишет с клубом контракт на 4 года и 32 млн долларов, при этом только первый сезон будет гарантирован.

27-летний австралиец провел в НБА два сезона. В прошлом году он выступал за «Финикс», где в среднем набирал 6,6 очка и 4,1 подбора и 53% с игры за 14 минут в среднем.

Ожидалось, что Лэндейл останется в «Санс», но клуб в последний момент отозвал квалификационное предложение.

16 комментариев

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22ars
Дальше полагаю, нам болельщикам Рокетс, ждать подписания Алексея Шведа на 250 миллионов на 5 лет?
+13
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sedric
Кто-нибудь отберите у руководства Рокетс их куриво.
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Дэвид_Мойес
Зис из а Джок?
Я даже не знал, что в НБА есть такой игрок.
+4
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+4
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Дмитрий Куркаев
Ответ 22ars
Дальше полагаю, нам болельщикам Рокетс, ждать подписания Алексея Шведа на 250 миллионов на 5 лет?
К сожалению, Везенкова и Мицича уже разобрали, так что, видимо, да((
+3
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AllanHouston
Для тех, кто не в курсе

У Лэндейла четыре сезона по 8 миллионов каждый, из них только первый - гарантия. Второй и третий сезон - негарантированы, четвёртый - опция команды.

В сущности, однолетний контракт.
+2
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nikitosdaipoltos
Что за трэш вообще происходит?! зачем выдают контракты на 4 года?! Ванвлит, Брукс, теперь Лэндэйл...
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Abdulla
Ванвлит
Брукс
Лэндэйл
+
Грин
Смит
Портер
+
новичок Томпсон

Что сказать...Даже не знаю...

Трио Грин+Смит+Портер - дикие люди с кирпичами.
Амен Томпсон - спокойный пацан, не вписывается.
Ванвлит, что ли, будет их воспитывать?
Брукса самого бы воспитать...
И дровосек Лэндэйл.

Просто шокконтент............
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nikitosdaipoltos
Ответ Rjcnbr
trust the process
Хинки больше вызывал доверия, чем Стоунс (ГМ Рокетс)
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Jordan_Henderson14
Там Уэстбрук вроде в Клипперс, 8 млн на 2
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Дмитрий Куркаев
Боже, «Хьюстон», перестань, пожалуйста)
Вы в курсе там, что не обязательно давать контракты на 3-4 года? Можно, ну, не знаю, в порядке бреда, но на год-два давать? Если смысл только в забитии платежки?)
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Maxsut
Ого, теперь понятно почему его в Финиксе не оставили. Слишком дорог в данное время) Молодец, заработает.
Хотя Хьюстон за свободных агентов нынче здорово переплачивает.
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Иван Вахов
Ответ nikitosdaipoltos
Что за трэш вообще происходит?! зачем выдают контракты на 4 года?! Ванвлит, Брукс, теперь Лэндэйл...
Где ты увидел у Ванвлита контракт на 4 года?
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nikitosdaipoltos
Ответ Иван Вахов
Где ты увидел у Ванвлита контракт на 4 года?
у него на 3, у Брукса и Лэндэйла 4
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Rjcnbr
Ответ nikitosdaipoltos
Что за трэш вообще происходит?! зачем выдают контракты на 4 года?! Ванвлит, Брукс, теперь Лэндэйл...
Платёжку нужно забить просто, а там кто под руку попадётся, тому и повезёт
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nikitosdaipoltos
Ответ Rjcnbr
Платёжку нужно забить просто, а там кто под руку попадётся, тому и повезёт
я это понимаю, просто сколько лет ещё ждать плэй офф моей любимой команде)
хотелось бы большего прогресса от молодёжи (особенно от высоких пиков Грина и Смита), а игроков, которых подписывают Рокетс, не похожи на тех, кто внесёт вклад в их развитие
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Rjcnbr
Ответ nikitosdaipoltos
я это понимаю, просто сколько лет ещё ждать плэй офф моей любимой команде) хотелось бы большего прогресса от молодёжи (особенно от высоких пиков Грина и Смита), а игроков, которых подписывают Рокетс, не похожи на тех, кто внесёт вклад в их развитие
trust the process
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