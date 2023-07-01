Дрю Юбэнкс заключил соглашение с «Финиксом»
Центровой Дрю Юбэнкс (26 лет, 206 см) подписал двухлетний контракт с «Финиксом», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Соглашение рассчитано на два года, второй сезон – опция игрока.
В минувшем сезоне Юбэнкс выступал за «Портленд», набирая в среднем 6,6 очка и 5,4 подбора за 20,3 минуты на паркете.
С другой, решили выбрать более опытного и чуть молодого по возрасту. Оба примерно статистически ровны, но вроде Дрю чуть более лучше в нападении, а Джок в защите. И оба одновременно проходили начало карьеры у Попа в Сан-Антонио.