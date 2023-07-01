Дрю Юбэнкс заключил соглашение с «Финиксом»

Теги переходы Финикс Портленд НБА Дрю Юбэнкс Баскетбол

Центровой Дрю Юбэнкс (26 лет, 206 см) подписал двухлетний контракт с «Финиксом», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Соглашение рассчитано на два года, второй сезон – опция игрока.

В минувшем сезоне Юбэнкс выступал за «Портленд», набирая в среднем 6,6 очка и 5,4 подбора за 20,3 минуты на паркете.

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3 комментария

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Лиллард унижатель!
Хороший хастл игрок, давал огня с лавки если старт приуныл.
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Maxsut
С одной стороны жаль, что решили не сохранять Лэндейла. Он хороший игрок и настоящий боец. Надеюсь попадёт в достойную команду.
С другой, решили выбрать более опытного и чуть молодого по возрасту. Оба примерно статистически ровны, но вроде Дрю чуть более лучше в нападении, а Джок в защите. И оба одновременно проходили начало карьеры у Попа в Сан-Антонио.
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Ajaxnl
Ответ Maxsut
С одной стороны жаль, что решили не сохранять Лэндейла. Он хороший игрок и настоящий боец. Надеюсь попадёт в достойную команду. С другой, решили выбрать более опытного и чуть молодого по возрасту. Оба примерно статистически ровны, но вроде Дрю чуть более лучше в нападении, а Джок в защите. И оба одновременно проходили начало карьеры у Попа в Сан-Антонио.
Ландейл все таки как то сыроват еще, видел его в прошлом сезоне. Физики что ли не хватает,не понял. Не надежный он какой то. Кажется Юбэнкс в этом плане получше будет.
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