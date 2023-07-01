Дрю Юбэнкс заключил соглашение с «Финиксом»

Центровой Дрю Юбэнкс (26 лет, 206 см) подписал двухлетний контракт с « », сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Соглашение рассчитано на два года, второй сезон – опция игрока.

В минувшем сезоне Юбэнкс выступал за « », набирая в среднем 6,6 очка и 5,4 подбора за 20,3 минуты на паркете.