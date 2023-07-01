«Клипперс» выкупили у «Детройта» права на Балшу Копривицу

« » выкупили у « » права на центрового Балшу Копривицу (23 года, 216 см).

«Клипперс» выплатили «Пистонс» 2,1 миллиона долларов за права на Копривицу, который был выбран на драфте-2021 под 57-м номером.

Последние два года серб провел в «Партизане».

Сезон-22/23 Копривице испортили травмы. Он принял участие всего в 6 матчах Евролиги, набирая 1,0 очка и 1,3 подбора за игру.

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