«Новый Орлеан» не предлагал другим командам обмен Зайона Уильямсона (Воджнаровски)
«Новый Орлеан» не предлагал другим командам провести обмен с участием звездного форварда Зайона Уильямсона.
Об этом рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
«Я не нашел ни одного генерального менеджера, которому предлагали бы Зайона Уильямсона», – отметил журналист.
«Пеликанс» были заинтересованы в Скуте Хендерсоне (выбран «Портлендом» под 3-м номером), но не предлагали за него Зайона.
Воджнаровски также рассказал, что Уильямсон в это межсезонье проводит много времени в тренировочном комплексе «Нового Орлеана». Клуб намерен продолжить строить команду вокруг Зайона.
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