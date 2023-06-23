«Новый Орлеан» не предлагал другим командам обмен Зайона Уильямсона (Воджнаровски)

Теги возможные переходы Новый Орлеан НБА Эдриан Воджнаровски Зайон Уильямсон Скут Хендерсон Баскетбол

«Новый Орлеан» не предлагал другим командам провести обмен с участием звездного форварда Зайона Уильямсона.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Я не нашел ни одного генерального менеджера, которому предлагали бы Зайона Уильямсона», – отметил журналист.

«Пеликанс» были заинтересованы в Скуте Хендерсоне (выбран «Портлендом» под 3-м номером), но не предлагали за него Зайона.

Воджнаровски также рассказал, что Уильямсон в это межсезонье проводит много времени в тренировочном комплексе «Нового Орлеана». Клуб намерен продолжить строить команду вокруг Зайона.

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11 комментариев

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depressive_monk
Ответ armageddon123456
сменять не получилось, не фартануло - теперь надо сглаживать углы, играть то еще Зайону в команде
А играть точно будет? А то еще 3 сезона посидит, поест, потрахается и карьеру завершит.
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Свежий
19 июня: Билл Симмонс: «К четвергу Зайон Уильямсон будет в другой команде»

Водж - тру, Симмонс балабол? Или как получается?
+5
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+5
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armageddon123456
сменять не получилось, не фартануло - теперь надо сглаживать углы, играть то еще Зайону в команде
+5
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AEZAKMI228
Ответ Свежий
19 июня: Билл Симмонс: «К четвергу Зайон Уильямсон будет в другой команде» Водж - тру, Симмонс балабол? Или как получается?
да симмонс реально скатился, он еще зимой 21 года говорил что йокичу не при каких обстоятельствах не дадут МВП
+4
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Tolball
До этого было 100плюс разных сообщений ровно обратного содержания,ну цирк право слово)...
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gangstarr
Водж симмонса затроллил
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pele_kan
девиз Зайона прямо сейчас: ешь, молись, люби
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armageddon123456
Ответ depressive_monk
А играть точно будет? А то еще 3 сезона посидит, поест, потрахается и карьеру завершит.
Второй вариант гораздо более реален, но тут работает принцип - "А ЧТО, А ВДРУГ ?"
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Айрат Ситдиков
Ответ Tolball
До этого было 100плюс разных сообщений ровно обратного содержания,ну цирк право слово)...
От воджа не видел по зайону сообщений кстати.
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