« » не предлагал другим командам провести обмен с участием звездного форварда .

Об этом рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Я не нашел ни одного генерального менеджера, которому предлагали бы Зайона Уильямсона», – отметил журналист.

«Пеликанс» были заинтересованы в (выбран «Портлендом» под 3-м номером), но не предлагали за него Зайона.

Воджнаровски также рассказал, что Уильямсон в это межсезонье проводит много времени в тренировочном комплексе «Нового Орлеана». Клуб намерен продолжить строить команду вокруг Зайона.

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