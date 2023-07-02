«Црвена Звезда» рассталась с Беном Бентилом

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Бен Бентил Баскетбол

«Црвена Звезда» официально объявила об уходе тяжелого форварда Бена Бентила (28 лет, 206 см) из команды.

В 30 матчах Евролиги в прошлом сезоне Бентил набирал в среднем 8,4 очка, 3,8 подбора и 1,1 передачи. Показатели в Адриатической лиге — 8,7 очка, 3,2 подбора и 1,2 передачи.

В составе «Црвены Звезды» Бентил в этом году выиграл чемпионат Сербии и Кубок Сербии.

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