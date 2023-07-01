Лука Митрович подписал новый 3-летний контракт с «Црвеной Звездой»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Лука Митрович Баскетбол

«Црвена Звезда» объявила о подписании нового трехлетнего контракта с тяжелым форвардом Лукой Митровичем (30 лет, 203 см). Соглашение подписано по схеме «2+1».

Митрович уже провел за белградский клуб семь сезонов (2012-2017, 2021-2023).

В прошлом сезоне Евролиги Митрович набирал в среднем 7,6 очка, 4,4 подбора и 1,9 передачи за матч. Его показатели в Адриатической лиге — 9,2 очка, 3,9 подбора и 1,8 передачи.

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