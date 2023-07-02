Джефф Грин перейдет в «Хьюстон» – 6 млн долларов за 1 сезон

Теги переходы Денвер Хьюстон НБА Джефф Грин Баскетбол

Тяжелый форвард Джефф Грин (36 лет, 203 см) в следующем сезоне будет выступать за «Хьюстон», сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Чемпион НБА-2023 заработает 6 млн долларов.

Грин уже выступал за «Рокетс» во второй половине сезона-2019/20.

Ветеран принял участие в 20 матчах плей-офф-2022/23, набирая 4,1 очка и 1,6 подбора за 17,2 минуты на паркете.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lokomotiv__1992
Хьюстон из перспективной и интересной команды превращается в не что непонятное ... Они что собрались в плей-офф попасть переплатив много непонятно кому и набрав ветеранов .. просто какой то тихий ужас, а все карты были у них на руках..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zero Zero
Жаль, что не остался в Денвере. Добавит Рокетс профессионализма и сочных данков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay
Кто заменяет Йокича кроме Деандре?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий