Джефф Грин перейдет в «Хьюстон» – 6 млн долларов за 1 сезон

Тяжелый форвард (36 лет, 203 см) в следующем сезоне будет выступать за « », сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

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Грин уже выступал за «Рокетс» во второй половине сезона-2019/20.

Ветеран принял участие в 20 матчах плей-офф-2022/23, набирая 4,1 очка и 1,6 подбора за 17,2 минуты на паркете.

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