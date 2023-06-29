«Бакс» объявили состав тренерского штаба

«Милуоки» объявил о завершении комплектования тренерского штаба на сезон-2023/24.

Ассистировать новому главному тренеру «Бакс» Эдриану Гриффину будут , Джо Пранти, Патрик Мутомбо, Ди Джей Бэккер и Нэйт Митчелл.

Клуб сохранил Вина Бэйкера и Джоша Оппенхеймера, а также повысил Сидни Добнер, которая стала первой женщиной-ассистентом главного тренера в истории « ».

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