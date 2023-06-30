«Пеликанс» отказались от опции в контракте Гильермо Эрнангомеса и не стали делать квалификационное предложение Джексону Хэйсу

Теги переходы Новый Орлеан НБА Гильермо Эрнангомес Джексон Хэйс Баскетбол

«Пеликанс» отказались от опции в контракте центрового Гильермо Эрнангомеса (29 лет, 211 см) за 2,6 миллиона долларов и не стали делать квалификационное предложение на сумму 7,7 миллиона центровому Джексону Хэйсу (23 года, 211 см).

Эрнангомес провел три сезона в «Новом Орлеане». В минувшей регулярке он набирал в среднем 6,9 очка и 4,7 подбора в 38 матчах.

Хэйс, выбранный под общим восьмым номером на драфте 2019 года, в прошлом сезоне набирал в среднем 5,0 очка и 2,8 подбора в 47 матчах.

Источники ESPN сообщают, что «Пеликанс» все еще могут попытаться вернуть Хейса в состав.

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1 комментарий

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david1994
Интересная ситуация , валанчунаса они хотят обменять , от запасных центров тоже видимо хотят избавиться , интересно на кого они нацелились
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