«Голден Стэйт» подписал Тая Джерома

объявил о подписании контракта с бывшим разыгрывающим «Оклахомы» Таем Джеромом (25 лет, 196 см).

Игрок присоединился к тренировочному лагерю действующих чемпионов и поборется за место в итоговом составе.

Джером недавно перешел из «Оклахомы» в «Хьюстон» в результате обмена, но был отчислен. Контракт с «Уорриорз» был подписан сразу, как игрок покинул рынок отказов.

В прошлом сезоне Джером провел за «Оклахому» 48 матчей, набирая в среднем 7,0 очка, 1,6 подбора и 2,3 передачи.

«Уорриорз» отчислили центрового Тревиона Уильямса, чтобы освободить место в составе.

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