Скут Хендерсон о запросе Лилларда на обмен: «Я сосредоточен на том, как мне самому стать лучше»

Разыгрывающий « » рассказал, как отреагировал на запрос об обмене от лидера команды .

«Я бы с удовольствием играл с ним. У нас отличные отношения. Что бы ни случилось, я сосредоточен на том, как мне самому стать лучше, помочь своей команде и быть готовым к Летней лиге», – сказал Хендерсон во время командной тренировки.

«Блэйзерс» выбрали Хендерсона под 3-м пиком на драфте в прошлом месяце.

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