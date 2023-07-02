Скут Хендерсон о запросе Лилларда на обмен: «Я сосредоточен на том, как мне самому стать лучше»

Теги возможные переходы Портленд НБА Дэмиан Лиллард Скут Хендерсон Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Скут Хендерсон рассказал, как отреагировал на запрос об обмене от лидера команды Дэмиана Лилларда.

«Я бы с удовольствием играл с ним. У нас отличные отношения. Что бы ни случилось, я сосредоточен на том, как мне самому стать лучше, помочь своей команде и быть готовым к Летней лиге», – сказал Хендерсон во время командной тренировки.

«Блэйзерс» выбрали Хендерсона под 3-м пиком на драфте в прошлом месяце.

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