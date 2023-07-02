Скут Хендерсон о запросе Лилларда на обмен: «Я сосредоточен на том, как мне самому стать лучше»
Разыгрывающий «Портленда» Скут Хендерсон рассказал, как отреагировал на запрос об обмене от лидера команды Дэмиана Лилларда.
«Я бы с удовольствием играл с ним. У нас отличные отношения. Что бы ни случилось, я сосредоточен на том, как мне самому стать лучше, помочь своей команде и быть готовым к Летней лиге», – сказал Хендерсон во время командной тренировки.
«Блэйзерс» выбрали Хендерсона под 3-м пиком на драфте в прошлом месяце.
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