Обозреватель «Портленда»: «Дэмиан Лиллард не в восторге от того, что «Блэйзерс» использовали пик»

Теги Портленд НБА драфт НБА Дэмиан Лиллард Скут Хендерсон Баскетбол

По словам обозревателя «Портленда» Шона Хайкина, разыгрывающий Дэмиан Лиллард недоволен тем, что клуб не обменял 3-й пик драфта и выбрал защитника Скута Хендерсона.

«Что касается драфта, судя по тому, что я слышал, Дэмиан и его представители были не в восторге от того, что «Портленд» использовал пик.

Они как бы сигнализировали, что если «Портленд» решит использовать пик, то им придется поговорить», – сказал Хайкин.

Драфт-2023: Вембаньяма – №1 и в слезах от счастья, Крис Пол переходит в «Голден Стэйт», «Бостон» жонглирует пиками

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
пусть включает Айверсона и тащит команду в финал)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
Ответ Аморалинни
Как же возятся с этим бастом, который что в регулярке бесполезный, что в плей-офф Пора уже скинуть балласт и развиваться без репера
с бастом или ты в контексте рэпа о Басте?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий