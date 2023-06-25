Обозреватель «Портленда»: «Дэмиан Лиллард не в восторге от того, что «Блэйзерс» использовали пик»
По словам обозревателя «Портленда» Шона Хайкина, разыгрывающий Дэмиан Лиллард недоволен тем, что клуб не обменял 3-й пик драфта и выбрал защитника Скута Хендерсона.
«Что касается драфта, судя по тому, что я слышал, Дэмиан и его представители были не в восторге от того, что «Портленд» использовал пик.
Они как бы сигнализировали, что если «Портленд» решит использовать пик, то им придется поговорить», – сказал Хайкин.
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