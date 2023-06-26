Скут Хендерсон впервые предстал в форме «Портленда»

Теги Портленд НБА фото игровая форма Скут Хендерсон Баскетбол

Третий номер драфта НБА этого года Скут Хендерсон будет играть за «Портленд» под номером 00.

Хендерсон прибыл в расположение клуба и попозировал в форме «Блэйзерс».

В школе и в G-лиге Хендерсон играл под номером 0, но в его новой команде он занят Дэмианом Лиллардом.

В прошлом сезоне под номером 00 в составе «Портленда» выступал Гэри Пэйтон II.

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8 комментариев

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Дмитрий Куркаев
Ответ Quiet Dad
Гэри Пэйтон II....... ========= Гэри Первый, Второй и так далее. Цифирки присваивают только королевским особам. Так то Гэри Пэйтон джуниор было бы вернее по идее.
А Гэри Пэйтон-джуниор тоже существует, просто это другой человек 😂
Прекрасная история о том, как у Гэри Пэйтона почти одновременно родились два сына от разных женщин, и обоих назвали Гэри.
+7
0
+7
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sssxxx
Какие у него банки в 19 лет, а ведь он только пришел в НБА, что с ним будет через лет 5 интересно посмотреть, конкурент Игудале.
+3
0
+3
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Александр Павлов
Ждём!😇👏👏👏👏👏👏
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Ryan T.
Машина конечно! И ему только 19.
Блин, уже жду Летнюю лигу.
Стартуем 7-го июля матчем с "Хьюстоном". 😎
0
0
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Алиби
Ответ Дмитрий Куркаев
А Гэри Пэйтон-джуниор тоже существует, просто это другой человек 😂 Прекрасная история о том, как у Гэри Пэйтона почти одновременно родились два сына от разных женщин, и обоих назвали Гэри.
Только хотел написать, что у него 2 сына: Гэри Пэйтон II и Гэри Пэйтон Джуниор.
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Quiet Dad
Ответ Дмитрий Куркаев
А Гэри Пэйтон-джуниор тоже существует, просто это другой человек 😂 Прекрасная история о том, как у Гэри Пэйтона почти одновременно родились два сына от разных женщин, и обоих назвали Гэри.
забавная история =) +1
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rembrandao
Ответ Quiet Dad
Гэри Пэйтон II....... ========= Гэри Первый, Второй и так далее. Цифирки присваивают только королевским особам. Так то Гэри Пэйтон джуниор было бы вернее по идее.
Лонни Уокер IV, как тебе такое?))
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