Скут Хендерсон впервые предстал в форме «Портленда»
Третий номер драфта НБА этого года Скут Хендерсон будет играть за «Портленд» под номером 00.
Хендерсон прибыл в расположение клуба и попозировал в форме «Блэйзерс».
В школе и в G-лиге Хендерсон играл под номером 0, но в его новой команде он занят Дэмианом Лиллардом.
В прошлом сезоне под номером 00 в составе «Портленда» выступал Гэри Пэйтон II.
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Блин, уже жду Летнюю лигу.
Стартуем 7-го июля матчем с "Хьюстоном". 😎