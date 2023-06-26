Третий номер драфта этого года будет играть за « » под номером 00.

Хендерсон прибыл в расположение клуба и попозировал в форме «Блэйзерс».

В школе и в G-лиге Хендерсон играл под номером 0, но в его новой команде он занят Дэмианом Лиллардом.

В прошлом сезоне под номером 00 в составе «Портленда» выступал Гэри Пэйтон II.

Рик Адельман создал команду мечты, но на пути встали травмы, судьи и Шак. История «Сакраменто» 90-00-х

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