Скут Хендерсон о том, почему выбрал номер 00: «Потому что 0 уже занят»
Третий номер драфта НБА 2023 Скут Хендерсон объяснил, почему будет играть за «Портленд» под номером 00.
«Честно говоря, я выбрал его сам. Посмотрел список игроков, и, очевидно, 0 уже занят. С 00 вроде как все встало на свои места.
В прошлом году я добавил 00 в дизайн своих кроссовок от Puma. Все как-то идет своим чередом. Бог делает это не просто так», – ответил Хендерсон.
Разыгрывающий команды Дэмиан Лиллард играет под номером 0.
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