Агент Станислав Рыжов: «Однозначно «Зенит» – фаворит следующего сезона»
По мнению агента Станислава Рыжова, петербургский «Зенит» является однозначным фаворитом следующего сезона Единой лиги ВТБ.
«Однозначно «Зенит» – фаворит следующего сезона.
Клуб ведет активную работу на трансферном рынке. Подписан Курич, к российскому костяку добавилось несколько российских игроков. «Зенит» лидирует по возможностям на трансферном рынке. Задача в том, чтобы конвертировать эти возможности в успех на площадке», — сказал Рыжов.
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