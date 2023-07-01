Агент Станислав Рыжов: «Однозначно «Зенит» – фаворит следующего сезона»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Станислав Рыжов Кайл Курич Баскетбол

По мнению агента Станислава Рыжова, петербургский «Зенит» является однозначным фаворитом следующего сезона Единой лиги ВТБ.

«Однозначно «Зенит» – фаворит следующего сезона.

Клуб ведет активную работу на трансферном рынке. Подписан Курич, к российскому костяку добавилось несколько российских игроков. «Зенит» лидирует по возможностям на трансферном рынке. Задача в том, чтобы конвертировать эти возможности в успех на площадке», — сказал Рыжов.

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1 комментарий

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Sergey boogaloo
Я бы так не сказал.Куричу 33,хоть он и топ для нашей лиги.Хантер-еще не вся передняя линия.Жбанов и Герасимов-это компенсация за потерю Кулагина,который был полезен на обеих сторонах площадки.Пока большинство команд не сделали первые шаги по усилению-называть кого-то фаворитом очень и очень рано.
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