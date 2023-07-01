Агент Станислав Рыжов: «Однозначно «Зенит» – фаворит следующего сезона»

По мнению агента , петербургский «Зенит» является однозначным фаворитом следующего сезона лиги ВТБ.

«Однозначно « » – фаворит следующего сезона.

Клуб ведет активную работу на трансферном рынке. Подписан Курич, к российскому костяку добавилось несколько российских игроков. «Зенит» лидирует по возможностям на трансферном рынке. Задача в том, чтобы конвертировать эти возможности в успех на площадке», — сказал Рыжов.

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