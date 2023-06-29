Александр Церковный о возвращении Курича: «Кайл– один из лучших снайперов в Европе. Я очень рад его камбэку»

« » заключил двухлетнее соглашение с атакующим защитником (33 года, 193 см).

«Курич – один из лучших снайперов в Европе. После ухода Кайла из «Зенита» всех новичков его амплуа и болельщики, и специалисты неизменно сравнивали с ним.

Я очень рад его камбэку и уверен, что и в новом сезоне он станет не менее значим для команды», – сказал генеральный директор «Зенита» .

В завершившемся сезоне Евролиги защитник в среднем набирал 5 очков, делал 1,2 подбора и 0,7 перехвата.

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