«Оклахома» полностью гарантировала контракт Джеремайи Робинсон-Эрла на следующий сезон

Теги переходы НБА Оклахома-Сити Джеремайя Робинсон-Эрл Баскетбол

«Оклахома» полностью гарантировала контракт тяжелого форварда Джеремайи Робинсон-Эрла (22 года, 206 см) на сезон-2023/24 стоимостью 1,9 миллиона долларов, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Робинсон-Эрл был выбран на драфте 2021 года под 32-м номером.

В 92 матчах за «Тандер» он набирал в среднем 7,2 очка и 4,9 подбора.

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