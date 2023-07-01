«Оклахома» полностью гарантировала контракт Джеремайи Робинсон-Эрла на следующий сезон

«Оклахома» полностью гарантировала контракт тяжелого форварда Джеремайи Робинсон-Эрла (22 года, 206 см) на сезон-2023/24 стоимостью 1,9 миллиона долларов, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Робинсон-Эрл был выбран на драфте 2021 года под 32-м номером.

В 92 матчах за «Тандер» он набирал в среднем 7,2 очка и 4,9 подбора.

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