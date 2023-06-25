Брэндин Подземски: «Путь Джейлена Уильямса в НБА придал мне уверенности»

Теги Голден Стэйт НБА Оклахома-Сити Джейлен Уильямс Брэндин Подземски Баскетбол

Новичок «Голден Стэйт» Брэндин Подземски рассказал о своих отношениях с защитником «Оклахомы» Джейленом Уильямсом и об их пути в НБА.

«Да, у нас сложились отличные отношения. Мы начинали в одинаковой ситуации, но он на год раньше. Я обращался к нему по любому вопросу, который у меня возникал по поводу процесса. Мы очень хорошо общаемся, и я благодарен ему за это.

Перейдя в Университет Санта-Клара из конференции «Биг Тен», я увидел, чего добился Уильямс, и это придало мне уверенности. Я понял, что если он смог это сделать, то и я смогу. И вот год спустя я здесь», – рассказал 20-летний защитник.

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1 комментарий

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betwriver
Jalen Williams - по статистическим комплексным данным рейтинга лучших новичков НБА сезона 2022-23 (сайт hashtagbasketball) - занял второе место, - после Walker Kessler, третьим в рейтинге стал Keegan Murray, а Bennedict Mathurin - занял 9 место (кстати, признанный официально лучшим новичком прошедшего сезона - Paolo Banchero - в рейтинге на 8 месте). Так что Джейлен Уильямс - один из лучших по итогу сезона новичков НБА.
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