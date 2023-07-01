В сети появились видео, как Никола Йокич танцует на празднике в Сербии

Теги Денвер НБА видео Никола Йокич Баскетбол

В соцсетях опубликовали видео, как центровой «Денвера» Никола Йокич танцует на празднике в своем родном городе Сомбор, Сербия.

Сербский бигмен был признан MVP финальной серии плей-офф НБА 2023 года. «Наггетс» взяли первый титул в истории, обыграв в финале «Майами».

Йокич стал первым игроком в истории лиги, который завершил плей-офф лидером по очкам, подборам и передачам.

Йокич отмечал титул НБА, как будто это конец смены на заводе. Не знал, что делать с шампанским 🤷‍♂️ 

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3 комментария

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AEZAKMI228
Живет свою лучшую жизнь
+3
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+3
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boller_73
Как он сильно подрос после финала, боится вембаньяму видимо
0
0
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