Шеми Оджелей покинул «Виртус». Права на игрока выкупила «Валенсия»

Тяжелый форвард (28 лет, 198 см) официально покинул «Виртус».

У бывшего игрока «Бостона» был контракт с итальянским клубом до 2024 года, но «Виртус» расстался с Шеми из-за сокращения бюджета.

« » выкупила у « » права на Оджелея. По неофициальной информации, отступные составили 300 тысяч евро.

В прошедшем сезоне американец набирал 10,5 очка и 3,8 подбора в среднем за матч.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия