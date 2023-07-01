Шеми Оджелей покинул «Виртус». Права на игрока выкупила «Валенсия»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии чемпионат Испании Валенсия Виртус Шеми Оджелей Баскетбол

Тяжелый форвард Шеми Оджелей (28 лет, 198 см) официально покинул «Виртус».

У бывшего игрока «Бостона» был контракт с итальянским клубом до 2024 года, но «Виртус» расстался с Шеми из-за сокращения бюджета. 

«Валенсия» выкупила у «Виртуса» права на Оджелея. По неофициальной информации, отступные составили 300 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Евролиги американец набирал 10,5 очка и 3,8 подбора в среднем за матч.

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