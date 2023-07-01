Шеми Оджелей покинул «Виртус». Права на игрока выкупила «Валенсия»
Тяжелый форвард Шеми Оджелей (28 лет, 198 см) официально покинул «Виртус».
У бывшего игрока «Бостона» был контракт с итальянским клубом до 2024 года, но «Виртус» расстался с Шеми из-за сокращения бюджета.
«Валенсия» выкупила у «Виртуса» права на Оджелея. По неофициальной информации, отступные составили 300 тысяч евро.
В прошедшем сезоне Евролиги американец набирал 10,5 очка и 3,8 подбора в среднем за матч.
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