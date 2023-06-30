Брэндон Дэвис находится на заключительной стадии переговоров с «Валенсией»
Центровой «Милана» Брэндон Дэвис (31 год, 208 см) находится на заключительной стадии переговоров с «Валенсией».
Об этом информирует BasketNews.
Сообщалось, что несмотря на контрактные обязательства игрока перед итальянским клубом, «Милан» начал рассматривать возможности перехода игрока.
Показатели Дэвиса в сезоне-2022/23 Евролиги: 10,2 очка, 3,2 подбора и 1,9 передачи.
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