Брэндон Дэвис находится на заключительной стадии переговоров с «Валенсией»

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Центровой «Милана» Брэндон Дэвис (31 год, 208 см) находится на заключительной стадии переговоров с «Валенсией».

Об этом информирует BasketNews.

Сообщалось, что несмотря на контрактные обязательства игрока перед итальянским клубом, «Милан» начал рассматривать возможности перехода игрока.

Показатели Дэвиса в сезоне-2022/23 Евролиги: 10,2 очка, 3,2 подбора и 1,9 передачи.

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