Деян Давидовац официально вернулся в «Црвену Звезду»

« » официально объявила о возвращении в команду форварда сборной Сербии Деяна Давидоваца (28 лет, 202 см). Контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

В сезоне-2022/23 Давидовац выступал за московский , набирая в Единой лиге ВТБ 7,1 очка и 3,6 подбора в среднем за матч.

Серб выступал за «Црвену Звезду» с 2015 по 2022 год.

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